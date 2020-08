Regina Blandón cautiva a todo Instagram con enloquecedor 'look' color rosa

Ciudad de México.- La famosa actriz de La Fam P. Luche, Regina Blandón, de nueva cuenta provocó los suspiros de sus miles de seguidores de redes sociales debido a que hace algunas horas publicó una fotografía donde se mostraba espectacular-

A través de su cuenta oficial de Instagram, la coprotagonista de Mirreyes vs Godínez, compartió una nueva fotografía que dejó 'babeando' y sin palabras a sus casi 3 millones de fans.

Podría interesarte: Tras 20 años en 'Hechos' y fracasar ante Televisa, Chapoy da fuerte noticia a Javier Alatorre

A post shared by Regina Blandou0301n (@reginablandon) on Aug 30, 2020 at 8:02am PDT

View this post on Instagram

Blandón se dejó ver luciendo un pantalón de mezclilla y un top color rosa, con la siguiente descripción.

No me gusta vestirme de rosa pero esta vez sí me gustó (hablando de cosas que no le importan a nadie).”, escribió Regina.