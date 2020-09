¡Adelanto de octubre! Netflix lanza el primer vistazo de la serie 'The Haunting of Bly Manor'

Estados Unidos.- A dos meses de Halloween, uno de los eventos más esperados del año, Netflix reveló el estreno de la segunda temporada de su antología de historias de fantasmas, la cual inició con The Haunting of Hill House o La maldición de Hill House; The Haunting of Bly Manor o La maldición de Bly Manor, llegará en octubre de este año.

Esta nueva temporada toma un nuevo nombre ya que ahora la trama se centra en la Mansión Bly y su principal inspiración es la novela de Henry James: Otra vuelta de tuerca, aunque también tomará elementos de otros relatos como The Jolly Corner y The Romance of Certain Old Clothes.

El pasado 26 de agosto, la cuenta oficial de la serie compartió una fotografía en Twitter, donde aparecía un anuncio para solicitar una niñera de tiempo completo, y si llamabas una voz bastante inquietante te decía que "la entrevista" sería en cinco días, esto haciendo alusión al lanzamiento del trailer donde se anuncia que el estreno de La maldición de Bly Manor está programado para el 9 de octubre de 2020.

Help wanted. ?? pic.twitter.com/tJzkwLGPf5 — The Haunting of Bly Manor (@haunting) August 26, 2020

En el trailer se puede observar el sello del director, donde en cada escena, esconde a un fantasma o sombra y que tiempo después del estreno de Hill House, se convirtió un pasatiempo de muchos el encontrar todas las sobras posibles.

Por otro lado, también se aprecia que una institutriz (Victoria Pedretti) es contratada por un millonario para hacerse cargo de dos huérfanos en la Mansión Bly, quienes podrían estar bajo el control de malvados fantasmas.

