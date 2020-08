Vicente Fernández Jr. revela en 'VLA' que demandaría a exactriz de Televisa por difamarlo

Ciudad de México.- Esta mañana el cantante de ranchero, Vicente Fernández Jr., brindó una entrevista al programa Venga la Alegría para negar que haya solicitado una pensión a su ex Karina Ortegón.

El hijo de 'Don Chente' Fernández aseguró que las declaraciones de la exactriz de Televisa, Aylín Mujica, para el programa Suelta la Sopa fueron muy desafortunadas pues inclusó recordó el secuestro que sufrió hace algunos años.

Aylín aseguró que Vicente estaba solicitando casi medio millón de pesos a su exesposa para firmarle los papeles de divorcio, sin embargo, él aclaro que nada de esto es verdad.

No existe ninguna cláusula, simplemente fue un divorcio, no estoy ni me están pidiendo nada", explicó.