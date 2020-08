¿Arrepentido? Salvador Zerboni da la cara tras ventilar secretos de Alejandra Guzmán

Ciudad de México.- Durante una entrevista con Sale el Sol, el actor y modelo mexicano, Salvador Zerboni, declaró que no se arrepiente de contar detalles en torno al romance que mantuvo con Alejandra Guzmán.

El intérprete de Televisa expresó que no reveló algún punto negativo acerca de la rockera, a quien acusó de ser la responsable de ser el primer contacto que tuvo con el consumo de alguna droga.

No se dijo absolutamente nada malo, más que la realidad, salí con ella y dejé de salir con ella porque no me gustó el ambiente. Entonces al que le guste bien y al que no también", reiteró el histrión.