Tras dar a luz a André, Sherlyn habla de la importancia de la lactancia materna

View this post on Instagram

Mi lactancia comenzu00f3 como inician las cosas que valen la pena con un poco de miedo y con mucho amor, @andrenuestrobebe nacio de 2.5 kg y 51 cm, como mamu00e1 lo que mu00e1s deseas es que tu bebe este sano y fuerte, Andru00e9 no tenia muy buena succion, no les diru00e9 que fue fu00e1cil hubo momentos de desesperaciu00f3n moretones y heridas, afortunadamente tuve ayuda, mi mamu00e1, mi asesora de lactancia @lactandomichelleklapp y el pediatra de Andru00e9 @meaveguillermo que confiaron en mi y en mi cuerpo y me hicieron tener confianza en que si podu00eda, hoy despuu00e9s de 10 semanas de lactancia les puedo decir que ha valido la pena, Andre mide 62 cm y pesa 5.5 kg y su salud es perfecta y yo les puedo decir que la lactancia es maravillosa un vu00ednculo hermoso entre mamu00e1 e hijo! Es el amor hecha alimento #semanadelalactanciamaterna #normalicemoslalactancia