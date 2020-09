¡Adiós Netflix! Estas series y películas se despiden de la plataforma en septiembre

Ciudad de México.- Cada fin de mes, algunas series y películas deben salir del catálogo para dar paso a las nuevas entregas; en esta ocasión estas son algunas de las películas que ya no se encontrarán dentro de Netflix.

Cabe resaltar que algunas de ellas pertenecen a Disney y debido a la reciente noticia sobre su llegada a Latinoamérica, poco a poco han solicitado que se eliminen las series o películas que se encuentran en otras plataformas que no sean Disney+, a menos que tengan algún convenio con la empresa.

Películas:

Catch Me If You Can (Atrápame si puedes), The Proposal (La propuesta), A Score to Settle (Ajuste de cuentas), The Chronicles of Narnia: (Las crónicas de Narnia: la primera y segunda parte), Gangster Squad, Captain America: Winter Soldier (Capitán América: el soldado del invierno), Inside-Out (Intensamente), The Incredibles (Los increíbles), The Avengers (Los vengadores), Finding Nemo (Buscando a Nemo), Finding Dory (Buscando a Dory), Thor, Up, Cars 1 y 2.

The Roomate, Carol, Sleepless (Noche de venganza), Holy Hell, Immortals (Inmortales), Jack and the Cuckoo-Clock Heart (Jack y la mecánica del corazón), Indecent Proposal (Una propuesta indecente), Clueless, Blair Witch (La bruja de Blair) y las tres primeras películas de Toy Story.

Series:

The Lion Guard (La guardia del león), Agents of S.H.IE.L.D. (Agentes de S.H.I.E.L.D), Ducktales (Patoaventuras), Empresses in the Palace (Emperatrices en el palacio), Princesita Sofía, Tales of Irish Castles y Once Upon a Time (Érase una vez).

Por otro lado, los fans de algunas de las películas que quedarán fuera de Netflix, expresaron su tristeza a través de Twitter.

Cómo podes pretender cosas buenas de septiembre si apenas empezó y ya se llevó LA PROPUESTA de Netflix — mar tina (@marrrrrtina_) September 1, 2020

COMO QUE VAN A SACAR CLUELESS DE NETFLIX? pic.twitter.com/7tcvCQemN7 — Enzo Brunelli uD83EuDDA6 (@enzo_brunelli) September 1, 2020

Yo al enterarme que en septiembre quitaran “La propuesta” de Netflix pic.twitter.com/MEJgchNAf6 — Ana (@Rojalavidax) September 1, 2020

Fuente: Vogue México y Twitter