¿Cómo ser guapo en Corea del Sur? Estos son algunos estereotipos de belleza en los hombres

View this post on Instagram

TOMORROW X TOGETHERu00a0rec. #TXTrec @dazedkorea u2800 #ud22cubaa8ub85cuc6b0ubc14uc774ud22cuac8cub354 #TXT #uc218ube48 #uc5f0uc900 #ubc94uaddc #ud0dcud604 #ud734ub2dduce74uc774 #SOOBIN #YEONJUN #BEOMGYU #TAEHYUN #HUENINGKAI