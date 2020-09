Tras el éxito de 'Tiger King', Amazon Prime lanzará serie de Joe Exotic con Nicolas Cage

Estados Unidos.- Después del exitoso documental Tiger King, Joe Exotic se volvió toda una celebridad y a pesar de que actualmente se encuentra en la cárcel por maltrato animal, Amazon Prime no quiso desperdiciar la fama de Joe y aprovechó todos sus recursos y contactos para lanzar una serie basada en su vida con Nicolas Cage como el protagonista.

La serie girará en torno al artículo Joe Exotic: A dark journey into the world of a man gone wild, publicado por Leif Reigstad en la revista Texas Monthly.

Toda la idea pasó de ser eso mismo a un proyecto después de observar los excelente resultados que Netflix tuvo tras lanzar su serie documental sobre Exotic; y aunque la idea principal era retratar el mundo de los zoológicos privados, Tiger King terminó encantando al público por la excentricidad de los personajes humanos.

Fuente: Milenio