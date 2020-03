Así luce Britney Spears a 20 años del estreno de 'Oops I Did It Again'

Estados Unidos.- Britney Spears lleva casi tres décadas arriba de los escenarios y el pasado viernes uno de sus temas más reconocidos, Oops I Did It Again, cumplió 20 años de haberse lanzado.

Oops. ¿Cómo hicieron para pasar tan rápido 20 años? No lo puedo creer. Me acuerdo que ese vestido rojo era tan caluroso. Pero el baile era divertido. ¡Eso hizo que la grabación pasara volando! Y ahora que estamos pasando la cuarentena, deseando que estuviésemos en Marte", dijo Spears.

¡Por supuesto que estoy bromeando! Pero, en serio, ustedes han demostrado tanto cariño por esta canción y yo se los agradezco… ¡Les mando cariños a todos!", finalizó la 'Princesa del Pop'.

Un año antes de lanzar este hit, Britney ya había vendido millones de copias de su álbum debut, Baby One More Time.

Durante 15 años, Oops I Did It Again fue el sencillo más vendido de una artista femenina en Estados Unidos, hasta que ese puesto fue ocupado por Adele. Sin embargo, el tema siguió siendo uno de los más conocidos de Britney.