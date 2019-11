Eric Carr, el baterista de Kiss que pocos recuerdan a 28 años de su muerte

Ciudad de México.- Eric Carr fue el baterista que le dio sus últimos años de vida a Kiss, después de que Peter Criss abandonase la banda en 1980.

El músico caracterizado como 'El Zorro' grabó su último video, God Gave Rock And Roll To You, después de que un cáncer de corazón y pulmón le quitara la vida a los 41 años.

Carr estaba peleando contra su enfermedad y había sido operado a corazón abierto pocos días antes de la filmación del clip, por lo tanto, tenía que guardar reposo.

Paul Stanley y Gene Simmons habían decidido reemplazarlo por una cuestión práctica, pero Eric se escapó cuidados intensivos para formar parte del rodaje.

Aquel 24 de noviembre de 1991 murió el baterista, mismo día que Freddie Mercury víctima del SIDA a los 45 años, por lo que el líder de Queen se llevó toda la atención de la prensa y músicos.

Para Eric Carr, su recuerdo vivirá por largo tiempo. Ningún ser humano tan bueno caminó sobre la faz de la tierra. Él fue un buen hombre. Lo echo de menos", expresó Gene Simmons hace unos años.