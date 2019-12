¡Es oficial! 'The Mandalorian' contará con segunda temporada el próximo año

Estados Unidos.- Uno de los platos fuertes que anunció Disney Plus en su plataforma de streaming, fue la serie de The Mandalorian, la cual está basada en el universo Star Wars, después de los acontecimientos de Return of the Jedi y antes de los sucesos del surgimiento de la Primera Orden.

Esta serie ha sido un rotundo éxito entre los seguidores de este universo, pues ellos mencionan que el verdadero espítiru de la Guerra de las Galaxias está plasmado en The Mandalorian.

A pesar de que su octavo y último episodio de la primera temporada ya haya sido estrenado, el encargado del proyecto, John Favreau, mencionó en su cuenta oficial de Twitter que la segunda temporada ya tiene fecha de estreno.

Temporada 2 de The Mandalorian llega en otoño de 2020", escribión Favreau.

Season 2 of #TheMandalorian coming Fall 2020 pic.twitter.com/8VQYLDMQ0V — Jon Favreau (@Jon_Favreau) December 27, 2019