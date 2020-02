Esta sería la fuerte razón por la que Vicente Fernández Jr. se divorcia

Ciudad de México.- Después de que Vicente Fernández Jr. confirmará que se encuentra divorciandose de Karina Ortegón, comenzó a surgir el rumor de que este se debía a que el cantante maltrataba física y mentalmente a su expareja, acto que desmintió al igual que la infidelidad.

Hace varios días se dijo que el hijo de Vicente Fernández había engañado a su esposa Karina y poco después este anuncipo su divorcio, por lo que se pensó que se debía a ello, sin embargo, también surgió el que sugiere que es a causa de maltratos, hechos que negó rotundamente en entrevista para Ventaneando.

A ninguna mujer le puedes poner una mano encima; más que solo para hacer caricias. A nadie, menos a una dama, le he puesto una mano encima porque me educó mi madre. Me educó una gran madre, una gran mujer", aseveró Vicente Jr.

En cuanto a las razones, el cantante señaló que se debía a que en este año se venían grandes proyectos que lo mantendrían muy ocupado entre promociones y lo mejor era terminar la relación antes de que comiencen los problemas y faltas de respeto.

Se abrieron las puertas para diferentes formas de manejar las agendas, los calendarios. Voy a estar, gracias a Dios, bastante ocupado, tengo que hacer muchas salidas, mucha promoción. No iban a darse las condiciones como para estar pegados como pareja y antes de cometer un error o de haber una falta de mi parte o una falta de parte de ella, lo correcto y como caballero, y por la educación que me dio mi madre, lo correcto es cerrar el ciclo", explicó el cantante.

Finalmente aseguró que aún mantenía un gran amor por su expareja, que la respetaba y así sería siempre pues a lo largo de sus cuatro años juntos, casi cinco, habían pasado felices momentos y ninguno se había herido de ninguna manera, nuevamente desmintiendo la infidelidad y el maltrato físico.

Fueron cuatro años maravillosos, fueron grandes que no hubo cicatrices, no hubo heridas y que tengo los mejores recuerdos. Siempre he estado al lado de grandes damas. El que no estemos juntos no quiere decir que no nos veamos con respeto. Dicen que cuando tienes amor por una persona hay que dejarla ir", concluyó.