Evo Morales quiere terminar su mandato; no se presentará a elecciones

Ciudad de México.- Preocupado por la situación que vive actualmente Bolivia, donde la violencia está desatada sobre las calles, lo que en primera instancia orilló al mandatario a dejar el poder, Evo Morales indicó que es tanto su deseo de volver, que a cambio no se presentaría a las próximas elecciones.

El mandatario propuso volver a La Paz para terminar su mandato, que culminaría el 22 de enero del 2020, a cambio de no presentarse como candidato presidencial en las nuevas elecciones del país.

“La rotunda demanda de la gente movilizada es que la dictadura debería renunciar”, dijo Morales, refiriéndose al gobierno interino de la Jeanine Áñez, la actual presidenta interina quien se adjudicó el cargo durante los días de acefalía política que sufrió el país después de la partida de Morales.

Eso significa que terminamos nuestro mandato y, a cambio, no seremos candidatos [en las próximas elecciones]. Si se trata de paz, entonces no se pierden más vidas, no hay problema, renuncio [a la candidatura]. "