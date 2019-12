La noche que Ed Sheeran hizo que Selena Gomez 'mojara' sus pantalones

Los Ángeles, Estados Unidos.- La cantante Selena Gomez está envuelta en una nueva polémica por una sorprendente declaración sobre el efecto que causó en ella, el ir a un concierto del británico Ed Sheeran.

Durante un juego en una entrevista para radio, la intérprete de Lose you to love me confesó que una noche, literalmente mojó sus pantalones cuando se dirigía a un concierto que Ed Sheeran brindó en Hollywood.

La artista argumentó que en ese momento había mucho tráfico y ella estaba ‘emocionada’ por el concierto de Ed Sheeran en el Hollywood Bowl, por lo que no pudo aguantarse las ganas.

Diré que fue la primera vez que quizás me ensucié un poco los pantalones. Estaba tan emocionado pero no quería irme, así que de alguna manera me fui bien, pondré un pequeño suéter en el fondo de mí para pasar el concierto".