"Les voy a pagar": Kuri dice que cubrirá adeudos de jugadores de Veracruz

Xalapa, Veracruz.- Luego de que se anunciara que los jugadores del Veracruz no jugarán su partido ante Tigres de este viernes, Fidel Kuri se pronunció al respecto y mencionó que la siguiente semana cubrirá con los adeudos.

En entrevista con Marca Claro, el presidente del cuadro jarocho aclaró también el tema de los dobles contratos que vinculan a algunos futbolistas con el equipo.

No es que no haya contratos, hay contratos que jugadores no quisieron firmar porque tenía condiciones de resultados, prefirieron verbalmente y verbalmente los tenemos. Juegan, van a cobrar bien, el problema es que no los firmaron muchos y esas son las consecuencias”.