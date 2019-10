SRE contradice a AMLO: Niegan orden de extradición para Ovidio Guzmán

Ciudad de México.- Una nueva contradicción se presentó en el gabinete del presidente, pues luego de que el mandatario Andrés Manuel López Obrador señalara que la orden de aprehensión presuntamente expedida contra Ovidio Guzmán, tenía fines de extradición, el subsecretario de Relaciones Exteriores negó esta versión.

Jesús Seade, no cree que exista una solicitud, por parte de Estados Unidos, de captura y extradición en contra de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera.

Yo supongo que no (existe la solicitud), porque estaría enterado y no la recuerdo, yo creo que no", declaró a pregunta expresa en conferencia de prensa.