Sader advierte que México está en riesgo por la peste porcína africana

Ciudad de México.- Víctor Manuel Villalobos, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), reconoce que hay riesgo en todo el país y en el continente por la fiebre porcina que ha matado miles de cerdos en Corea.

Señala que aún no cuenta con un mecanismo de control, ni una vacuna contra esta peste, sin embargo, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) realizó un megasimulacro, a fin de establecer un esquema de cuarentena en cuanto se detecte un foco de infección.

El funcionario recordó que esta enfermedad cobró la vida de más de tres millones cerdos en Corea, es fulminante y ocasiona la muerte de los cerdos y otras faunas silvestres en pocos días.

Es muy alarmante, no tenemos un mecanismo de control de esta peste porcina, ha destruido, solamente en Corea más de tres millones de cerdos en meses, semanas y hasta ahora no tenemos un mecanismo de control, no tenemos vacuna, entonces es una enfermedad ataca a los cerdos y a las especies silvestres y las ataca y la mortandad es en una semana, es fulminante”, señaló.