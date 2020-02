Sherlyn exige a Lambda que revele que nunca le pidió ser el padre de su hijo

Ciudad de México.- Durante la reciente emisión del programa Hoy, Lambda García aprovechó para ofrecer una disculpa pública a su amiga y compañera, Sherlyn, luego de haber ventilado que la actriz le propuso que fuera el padre biológico de su bebé.

El actor y conductor mexicano comenzó a señalar que sus declaraciones habían sido sacadas de contexto y que en realidad solo se trató de una broma entre amigos.

Visiblemente molesta, Sherlyn negó haber pedido a García que fuera el padre de su hijo e incluso le exigió que dejara en claro que jamás le hizo esta propuesta.

¿Oye pero te pedí alguna vez que fueras el papá de mi hijo? Porque me quedé como de ¿cuándo? que yo no me enteré", afirmó la estrella.