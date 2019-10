"Temo por mi vida": Agresor de Sofía Huerta habla después de la polémica

Monterrey, Nuevo León.- Luego del incidente en el que un aficionado tocara indebidamente a Sofia Huerta, jugadora del Houston Dash, el presunto agresor aclaró este hecho en el programa RG La Deportiva.

En las imágenes que circularon en redes sociales se puede apreciar cómo el sujeto identificado como David, tocó el pecho de la futbolista durante una 'selfie', por ello, el club Tigres decidió vetarlo de por vida y realizar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.

No fue mi intención. Sólo quería la foto con la jugadora. No iba solo, iba con mis hijos. No vi dónde coloqué la mano. La mirada la tenía en mi celular. No me gustaría que le hicieran eso a mi hija. En ningún momento (Sofía Huerta) hizo un gesto ni volteó conmigo”, declaró el hombre.