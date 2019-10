"Ya no lo voy a permitir": Irina Baeva contesta a ataques de Geraldine Bazán

Ciudad de México.- Irina Baeva no dudó en responder a Geraldine Bazán, luego de que la ex de Gabriel Soto asegurara que la rusa dio “patadas de ahogado” durante la conferencia en la que confesó que su romance con el actor mexicano le trajo muchos ataques y señalamientos en redes sociales.

Antes que nada le agradezco el tiempo que se haya tomado para ver mi conferencia, y respeto muchísimo su opinión, igual que respeto la opinión de toda la gente que ha opinado, ya sea negativa o positivamente, les agradezco el tiempo que se hayan tomado para verme y por expresar algo que sentían al respecto”, dijo Baeva.

Sin embargo, no dudó en subrayar: “lo único que sí digo es que ya no voy a permitir que todas esas opiniones me hagan olvidarme de quién soy yo”.

Por su parte, Gabriel Soto también salió en defensa de su actual pareja y manifestó: “Irina tiene un carácter bien fuerte y es una mujer con unos pantalonzotes y la invitaron a hacer esa plática y finalmente dio y contó lo que sucedió y finalmente es lo que hemos aprendido a través de todo este tiempo, el no juzgar cuando aparte no se sabe la otra cara de la moneda”.

De esta forma, la pareja se mostró más que unida y enamorada durante la presentación de la telenovela Soltero con hijas, misma que Soto protagonizará junto a Vanessa Guzmán, pero en la que también trabajará junto a Baeva.