Atala Sarmiento manda impactante mensaje a sus excompañeros

Ciudad de México.- La conductora Atala Sarmiento es ahora parte del programa Intrusos, en su nueva televisora, en el programa de Intrusos.

Sarmiento dio un mensaje a los compañeros con los que antes trabajaba, diciendo que no la olvidarían nunca por ser una mujer brillante y que siempre ha sobresalido en su carrera.

Cuando eres muy bueno, brillas tanto que no pueden ignorarte. Y para quienes ya solo eres parte del recuerdo no pueden olvidarte. Sal cada día a brillar y a no ser olvidado”, dijo Atala.