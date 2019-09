¡Confirmado! Adrián Uribe sí es novio de una modelo de '100 mexicanos dijieron'

Ciudad de México.- Hace algunas semanas surgió el rumor de que Adrián Uribe estaba saliendo con una de las modelos del programa que conduce, 100 mexicanos dijieron, y este domingo el propio famoso lo comprobó.

A través de su cuenta de Instagram, el juez de Quién es la máscara compartió una fotografía al lado de Thuany Martins, la modelo brasileña que lo tiene completamente enamorado.

Al aparecer, el amor es mutuo, pues Thuany también respondió a la publicación con un romántico mensaje.

De repente me llegaste tú, me has llenado el corazón de vida, no te vayas nunca de mi lado", comentó la modelo.