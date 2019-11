Eugenio Derbez admite tenerle miedo a Alessandra y no querer llegar a su casa

Ciudad de México.- Eugenio Derbez subió un video donde aparece un poco asustado por la reacción de su esposa Alessandra Rosaldo, pues al parecer estaba molesta con él por irse de paseo.

Tengo miedo de entrar al cuarto porque Ale va a estar enojada por todo lo que pasó, pero a todos los esposos nos pasa, muchos entenderán que cuando llegas a la casa y entrar cuando la mujer está enojada no está nada fácil, que Dios me ilumine”.

El actor de No se aceptan devoluciones, siguió argumentando que no fue su culpa porque las cosas se complicaron en el autódromo y que también es importante para él convivir con sus cuatro hijos, porque dividirse entre ellos no es fácil pero necesita tiene que dedicarles tiempo.