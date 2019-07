Niurka habla sobre lo sucedido a Juan Osorio y la relación entre ambos

Ciudad de México.- Niurka Marcos, la actriz, vedette, cantante y bailarina, habla por primera vez sobre el robo con violencia que sufrió hace una semana su expareja, Juan Osorio, donde lo golpearon.

La actriz reveló que en cuanto, Emilio, el hijo que tienen en común, se enteró de lo sucedido se comunicó con el productor, para apoyarlo, cosa con lo cual está totalmente de acuerdo pues es su papá, además de que ella también se sintió preocupada y en cuanto pudo el joven actor se marchó con él para cuidarlo.

Aunque tras esto aclaró que Juan, al día siguiente ya estaba de vuelta en el trabajo y que era prácticamente imposible que su expareja se quedara en cama reposando.

De igual manera, señaló que la relación con este es realmente buena y así tenga que pasar sobre quien sea lo hará para apoyarlo pues son familia y siempre lo serán.

Somos familia, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese o queramos o no, Juan y yo somos familia, él es el padre de mi hijo y yo soy la madre de su hijo, y con la pena I’m sorry for everybody (lo lamento por todos), lo que le pase por encima de quien sea que tenga que pasar pasó”, dijo muy segura Niurka.