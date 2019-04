Sabrina Sabrok habla sobre su cuerpo y el misterio alrededor de él

Ciudad de México.- La actriz porno, Sabrina Sabrok nunca ha ocultado su interés en las artes oscuras y en lo fuera de este mundo.

La argentina ya ha hecho referencia a querer trascender y ser parte de la historia, no sólo desde la Tierra sino también desde fuera de ella.

Su fascinación por lo extraterrestre se vio reflejada en sus investigaciones sobre teorías conspirativas acerca de alienígenas y la llevo a descubrir que su cuerpo podría tener conexión con otros planetas.

Por otro lado, Sabrok también notó que su tipo de sangre no cuenta con una proteína integral de la membrana de los glóbulos rojos, es por esto que es Rh negativo. Según compartió por medio de un comunicado, sus médicos le afirmaron que este tipo de sangre es muy extraño e incompatible con el de la mayoría.

Su constante curiosidad sobre este tema la hizo investigar más y descubrió que su condición en la sangre podría ser resultado de contacto extraterreste por manipulación genética.

Me topé con investigadores que me comentan que mi tipo sanguíneo no es de este planeta'', comenta la artista.