"¿Tal vez en otra ocasión?": Dwayne rechaza ser presentador de los Oscar

Ciudad de México.- La polémica que ha marcado la previa de la 91 edición de los premios Oscar ha sido, sin duda, la del presentador. Ahora que la tempestad ha pasado y, tras la renuncia de Kevin Hart, la Academia de Hollywood ha prescindido de esta gura, Dwayne Johnson ha hecho una importante confesión al respecto.

Resulta que la institución presidida por John Bailey apostó en un primer momento por la estrella de Fast & Furious como maestro de ceremonias. Una oferta que el actor tuvo que rechazar por problemas de agenda ya que se encuentra en pleno rodaje de Jumanji 3.

Fui su primera opción este año y mi propósito era preparar los Oscar más divertidos y entretenidos de todos los tiempos". Así confesó The Rock en Twitter la verdadera intención de la Academia. "Hicimos todo lo posible, pero no pudo ser por la filmación de Jumanji", añadió.

Una declaración, cuanto menos, extraña. Precisamente en la saga Jumanji también aparece el actor y comediante Kevin Hart, quien iba a ejercer como anfitrión hasta que renunció. La decisión del humorista se debió a la polémica desatada por unos comentarios homófobos que vertió en redes sociales hace años.

Sea como fuere, Johnson aseguró también que la Academia y él "quedaron muy disgustados" por la incompatibilidad de agendas. Eso sí, el protagonista de El rascacielos dejó en el tuit la puerta abierta a presentar los premios más importantes del cine: "¿Tal vez en otra ocasión?".

Finalmente, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció hace unos días que los Oscar 2019 no tendrán presentador. La última vez que la institución tomó esta decisión fue hace tres décadas, en 1989.

Johnson continúa con su apretada agenda como siempre. Entre sus estrenos más recientes destaca la serie de diez episodios The Titan Games para la NBC. Además, el 26 de julio estrena Hobbs and Shaw, spin-off del universo Fast and Furious.