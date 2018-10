'VLA' está de luto: Conductores del matutino despiden a un compañero

Ciudad de México.- Algunos conductores de Venga la Alegría utilizaron sus redes sociales para anunciar una triste noticia, Ramón Cisneros, integrante del equipo de producción del matutino de TV Azteca, falleció.

Los conductores, Tania Rincón y Sergio Sepúlveda demostraron un momento de respeto por la pérdida de su compañero.

Tania escribió que Ramón Cisneros era una persona compasiva, solidaria, todo un caballero.

Mi muy querido Ramoncito, todo ha sido tan rápido que cuesta mucho asimilar que ya no estarás con nosotros físicamente", dijo.

Sin duda la mejor manera de honrarte será tratando de ser como tú siempre dispuesto, compasivo, solidario, generoso un caballero de una sola pieza. Te quiero Ramoncito y te vamos a extrañar. Descansa en Paz", manifestó Tania Rincón por la muerte de Ramón Cisneros.

Por su parte, Sergio Sepúlveda, expresó: "mi querido 'Reimon': hace poco menos de 2 meses celebramos tu cumpleaños y hoy padecemos tu muerte. Siempre reservado, pero listo para sacar las “papás del fuego”. No necesitabas hablar tanto para decir mucho. A tu manera, siempre me expresabas tu preocupación de que me fuera tarde de la oficina".

A tu manera me demostraste tu cariño. Gracias. Lo dije y lo confirmo, extrañaré tener a alguien como tú en el equipo, en el día, en la vida. Te abrazo Ramón Cisneros, buen hijo, buen hermano, buen tío, buen compañero...buen viaje.