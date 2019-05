"Ya basta de mentiras": Inés Gómez Mont desmiente a su ex Javier Díaz

Ciudad de México.- El empresario Javier Díaz y exesposo de Inés Gómez Mont, declaró en la revista TV Notas que la conductora aún después de cuatro años sigue sin dejar que vea a los cuatro hijos que tuvieron durante su matrimonio, y que por eso le mandó un mensaje a su exesposa en la que le solicitó hacer las paces y permitirle poder ver a los niños.

Por su parte la presidenta de Fundación Figma reveló su versión de las acusaciones mostrando hechos mediante un video que publicó en su cuenta de Instagram donde muestra conversaciones con su exmarido, quien cancela los encuentros que el mismo ha pedido con sus hijos.

La conductora acompañó a su video con el siguiente texto:

Todo esto lo he guardado porque a mis hijos les he documentado todo para que el día de mañana no caigan en las mentiras de este señor cuando les quiera decir que soy la responsable de su abandono. Aquí les comparto algunos detalles que para mí serán pruebas el día de mañana, para mostrarles que yo jamás he hecho nada por afectar la relación de ellos con su padre”.