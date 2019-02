10 'looks' de Yalitza que sorprendieron esta temporada de premios

Ciudad de México.- Cuando Yalitza Aparicio mantuvo una charla con Gabe Bergado por su portada para la revista Teen Vogue, la joven actriz compartió que le resultaba una experiencia increíble ver en sesiones fotográficas el resultado de vestir ciertas prendas y combinar colores para crear ‘looks’ dignos de una alfombra roja.

Es muy divertido porque yo realmente algunas veces no entiendo porque me ponen ciertas cosas o cómo combinan ciertos colores. Luego veo las fotografías, y realmente me sorprendo de lo que bien que luce todo. Es increíble para mí porque no soy buena para combinar colores”, expuso Yalitza a la revista con la sencillez y honestidad que la caracterizan.