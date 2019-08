15 años después de 'Friends', Jennifer Aniston regresa a la televisión

Estados Unidos.- La mañana de este lunes, salió a la luz el trailer oficial de The Morning Show, la nueva producción de Apple TV, donde la gran actriz Jennifer Aniston participará con uno de los papeles protagónicos al lado de Reese Witherspoon y Steve Carell, y no solo eso, la estrella también será productora de la tan prometedora serie.

La trama de la grabación cuenta la historia de un programa matutino de televisión que se ve fuertemente afectado luego de que uno de los participantes es acusado de acoso y por lo tanto, es despedido.

Se espera que The Morning Show cuente con dos temporadas y sea estrenada el próximo otoño.

El libro del periodista Brian Stelter Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV es la inspiración para realizar la serie.

La queridísima actriz nunca dejó de aparecer en programas de televisión con papeles secundarios o de tener proyectos actorales, pero también es verdad que desde que la prominente serie Friends llegó a su final no había tenido una participación como protagonista en 15 años.

Aunque ya han pasado 15 años, Aniston aún extraña Friends y lo deja claro en la reciente entrevista para In Style.

Extraño mucho de esa época. Tener un trabajo que era una pura y absoluta alegría. Extraño estar con personas que amo fuertemente y respeto más allá de las palabras, así que sí, estoy súper nostálgica de esos días" dijo.

Eran tiempos más simples. Esto va a sonar raro, pero había una sensación de seguridad en el mundo. No estábamos tan expuestos como lo estamos ahora y aunque había mucha cosas ocurriendo, no necesariamente la teníamos en nuestras caras todo el tiempo. Era más ligera. Había mucha más conexión humana", comentó.