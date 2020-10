Adamari López revela cómo fue que Televisa la veto tras aparecer en TV Azteca: "Lloré muchísimo"

Ciudad de México.- La guapa y querida conductora de Un Nuevo Día, Adamari López, recientemente reveló en una entrevista con People en Español cómo fue su veto de Televisa después de que se enteraran que estaba apareciendo en una telenovela dentro de TV Azteca.

López contó que la empresa San Ángel le había dado una gran oportunidad al darle el protagonismo de la novela, Pueblo Chico, Infierno Grande, por encima de actrices ya reconocidas como Irán Castillo o Aracely Arámbula.

Te podría interesar: Tras veto de Televisa y desfigurar su rostro, actriz llega a 'VLA' y deja en shock a TV Azteca

A mí me dieron el papel. Yo llegué a tomar clases en el CEA, empecé las clases de capacitación para suavizar mi acento puertorriqueño y neutralizarlo, me hicieron un cambio de imagen… Estaban empezando a hacer el trámite porque entendían que el papel era mío”, compartió a Joe.

Sin embargo, la celebración le duró poco tiempo ya que en el Ajusco estaban pasando una telenovela de Puerto Rico en el que ella aparecía, por lo que la empresa San Ángel la retiró del papel y le impuso un veto, algo que le dolió muchísima y la impulsó a volver conductora.

Te podría interesar: Tras volver a la música y un divorcio, conductora de Televisa exhibe "asquerosidad" de su exsuegra

Al darse cuenta de este conflicto de intereses, me pidieron que me retirara de inmediato del canal y le dieron el papel a Aracely Arámbula. Aparecer en la otra cadena te convertía automáticamente en una especie de persona non grata. Esa experiencia me hizo bajar de las nubes con un solo trueno. Lloré muchísimo”, confesó López.