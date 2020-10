Aida Cuevas narra los motivos de su distanciamiento de su hermano Carlos Cuevas

Ciudad de México.- La cantante, Aida Cuevas, mediante una entrevista en el foro del programa Ventaneando, habló de los motivos de su distanciamiento con su hermano, Carlos Cuevas.

En su relato la intérprete menciona que sufrió de muchas violencia por parte de Cuevas, tanto a ella como a sus hijos, por lo que ella optó por retirarse de su presencia.

A nadie le consta que Juan Gabriel me pidió matrimonio, porque me lo pidió dos veces y lo hizo a mi a solas... Por eso yo he guardado mi distancia con él", dijo.