Albertano revela que ha llegado a ser acosado por señoras en el Metro de la CDMX

Ciudad de México.- El actor, Ariel Miramontes, mejor conocido por su personaje, Albertano, tendrá un papel importante en la siguiente puesta en escena de A oscuras me da risa, obra de teatro donde reveló que saldría en paños menores.

Al artista compartió con el programa de espectáculos, De Primera Mano que se encuentra demasiado entusiasmado por esta nueva oportunidad laboral, luego de que se reabrieran los teatros en la Ciudad de México.

Lee también: Adiós a TV Azteca: Revelan el nombre del 'Titán' expulsado de 'Exatlón' por problemas con productor

Además, contó que debido a su galanura a llegado a ser acosado en el Metro de la capital, pues mencionó que señoras grandes le han dado sus nalgadas al agarrarlo desprevenido.

Si me han faltado al respeto y no es que no me dé a respetar, de repente en el Metro si, hay señoras que me han dado de ‘¡Órale! Sabroso, me dicen".