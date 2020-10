'Chica del clima' roba miradas de usuarios al lucir extravagante vestuario

View this post on Instagram

Aquiu0301 preparau0301ndome para dar concierto en la cocina de mi casa ud83cudfe0 ud83dude06 ud83eudd23ud83eudd29ud83eudd2aud83dude4aud83dude48ud83dude48ud83dude48ud83cudfa4ud83dudcc0ud83dudc83 , bueno mientras pasa esto y nos podamos ver en vivo y a todo color ud83cudf08 , les dejo mi disco ud83dudcc0 con 10 canciones ineu0301ditas de geu0301nero regional con toque urbano , pop completito con todo mi amor en todas las plataformas digitales ya ud83dude0d Spotify Apple Music Deezer YouTube Music Amazon Claro Muu0301sica #enjoy #music #love #mylife #pasion #alegria #smile #gratitud #blessed #cuarentena #encasa