"D-Day": A horas de su 'comeback', BLACKPINK 'rompe' las vistas de 'Ice Cream' en YouTube

Corea del Sur.- Después de volver a la música con How You Like That y hacer una magnífica colaboración con Selena Gomez en Ice Cream, BLACKPINK ha llegado a posicionarse entre los primeros lugares del Billboard; sin embargo, el grupo de K-Pop, también ha incrementado exponencialmente tanto sus vistas en YouTube como sus seguidores en Instagram.

Es por esto, que las BLINKS se llenan de emoción, al ver que Lisa, Jisoo, Jennie y Rosé crecen cada vez más y pueden llegar a alcanzar más logros. Esta vez, a horas del estreno de su nuevo álbum The Album, el grupo recibió la magnífica noticia de que su último video musical llegó a las 300 millones de reproducciones.

Cabe resaltar que desde que se estrenó la canción, rápidamente comenzó a escucharse por todos lados e incluso quienes no eran fans de BLACKPINK, se conectaron con su música y trascendieron las barreras del lenguaje.

Es por esto, que también, YG Entertainment se encuentra muy contento por compartir con el mundo la nueva discografía en la que Jisoo, Lisa, Jennie y Rosé han estado trabajado durante varios meses. Incluso le han puesto demasiado esfuerzo su canto, baile y visuales por lo que cada vez que sale un nuevo póster promocional, se encienden las redes.

Y no solo en Instagram, sino también en Twitter, Facebook y Pinterest, las imágenes empiezan a circular de forma increíblemente rápida. Por esto y para incrementar la emoción, a continuación se presenta el trailer de Love Sick Girls.

Fuente: Instagram @blackpinkofficial