De 'Hoy' a TV Azteca: Sin empleo y rechazado en Televisa, Ernesto Laguardia aparece en 'VLA'

Ciudad de México.- Durante una dinámica del matutino de TV Azteca, Venga la Alegría, sorprendió al aparecer en pantalla un famoso exgalán de Televisa, quien también fue conductor del programa Hoy, Ernesto Laguardia.

Tras su regreso al programa, Los Destrampados dirigieron la divertida sección, donde mostraban el antes y después de los conductores del matutino.

Mientras que Cynthia Rodríguez sorprendió con su cambio a 15 años de dejar La Academia y 'El Capi' Pérez desató las risas por su radical transformación desde que era niño, junto al conductor Sergio Sepúlveda apareció este querido actor y causó furor.

"Qué joya", dicen los conductores, mientras 'El Capi' bromea: "Todavía tenías los bigotes de leche".

¿En 'Quinceañera' yo creo no?", le preguntan Los Destrampados y Sergio responde: "Pues la época tal vez. No... es cuando... ¿era de una novela no? Fue en el '95 o '96 esta fotografía".