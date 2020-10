¿De TV Azteca a la ruina? Ganador de 'MasterChef' hace esto para sobrevivir ante falta de empleo

View this post on Instagram

La pasteleru00eda es un territorio que cada vez me gusta mu00e1s!! Asu00ed que me puse manos a la obra con una receta que llevaba tiempo queriendo hacer y me anime a participar en el #Desafu00edoElGranGourmet para celebrar los 20 au00f1os del @elgourmet.tv ud83cudf70 Ustedes tambiu00e9n pueden participar! Pu00f3nganse las pilas porque tienen 1 du00eda para unirse al reto.