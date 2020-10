Desde Televisa, Marlene Favela presume el 'exquisito' vestido que enloqueció a fans

Ciudad de México.- Luego de estar como invitada en el programa Hoy, Marlene Favela logró presumir en su perfil de Instagram el exquisito y muy llamativo vestido con el que enloqueció a sus fans y ni se diga a la audiencia.

Fue con solamente una fotografía que capturó desde Televisa que la famosa actriz mexicana hizo que nuevamente sus seguidores quedaran babeando ante el infartante resultado que obtuvo este jueves.

Te puede interesar: Adiós a TV Azteca: Revelan el nombre del 'Titán' expulsado de 'Exatlón' por problemas con productor

Siempre es un pacer venir a Hoy. Te amo Magda”, agregó en el post.

Pero sus seguidores no prestaron atención a algo que no fuera el solamente deleitarse con el resultado que terminó por enloquecer sus corazones hasta el punto de no dejar en paz los comentarios de la publicación.

Lee también: Tras veto de Televisa y desfigurar su rostro, actriz llega a 'VLA' y deja en shock a TV Azteca

Fuente: Instagram @marlenefavela