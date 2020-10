Desempleado y solo: Tras 33 años en Televisa, actor hace fuerte confesión a Gustavo Adolfo Infante

Ciudad de México.- Salvador Pineda, uno de los villanos más emblemáticos de las telenovelas mexicanas, ha tenido una vida de altibajos, sobre todo porque él ha declarado en el pasado que se considera alguien "ermitaño" y que "le huye al compromiso".

Pineda, quien desde su primera novela en 1977 en Televisa conquistó a muchas mujeres por su aspecto fornido y galanura, al parecer siguió rompiendo corazones a través de los años.

A sus 68 años, confiesa que sabe que tiene muchos hijos, pero no le interesa formar parte de sus vidas, ya que ha admitido públicamente que tiene más de 10 hijos "regados por todo el mundo", la mayoría no reconocidos.

El periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante reveló que este sábado 3 de octubre tendrá como invitado al actor para una entrevista en su programa de Imagen TV El minuto que cambió mi destino en el que soltará varias confesiones.

En una de ellas, que se puede escuchar en el avance, el actor habla de su naturaleza como hombre "mujeriego".

Salvador es reconocido por su trabajo en melodramas de Televisa como El derecho de nacer (1981), Esmeralda (1997), Corazón salvaje (2009), Triunfo del Amor (2011) y Muchacha italiana viene a casarse (2014). Su último proyecto en Televisa fue en la telenovela En Tierras Salvajes (2017) y la serie Sin miedo a la verdad (2018).

El histrión de Televisa ha sido claro con el hecho de que nunca le ha gustado la responsabilidad ni la estabilidad con una pareja. En una reciente entrevista, declaró que aunque le gustaba vivir solo y no frecuentaba a sus hijos, tenía varias varias novias.

Yo vivo solo afortunadamente, tengo mis novias, pero viviendo en su casa, me van a visitar de vez en cuando, como visitas conyugales a la cárcel, pero no, yo soy más ermitaño, me gusta más la soledad (...) Yo no veo a mis hijos hace mucho tiempo, ahora sí que son hijos de su mamás".