Destrozado, actor de Televisa hace inesperada confesión en 'Sale el Sol' tras la muerte de sus padres

Ciudad de México.- A pocos días de la repentina muerte de sus padres, con menos de 15 días de diferencia, el actor de Televisa Ricardo Franco comparte al matutino de Imagen TV Sale el Sol cómo ha enfrentado este duelo.

El histrión, quien inició su carrera hace más de 10 años en la televisora de San Ángel, reveló que una exnovia de la adolescencia fue la enfermera que los atendió y que le comunicó un mensaje de su madre.

Me dice vi a tu mamá en una meditación. La vi con una trenza, de blanco y en paz. Me dijo que ella tomó la decisión de irse porque ya no aguantaba su cuerpo".

"Como llevaba dos años haciendo hemodiálisis, tenía diabetes y le fallaban los riñones, ya no aguantaba pero que sabía que estaríamos bien. Dice que le dijo que ya quiere un nieto mío, que le dijo eso y que cuidara a mi sobrinita Fer", confesó.

Con la voz entrecortada, reveló que aún no ha podido asimilar la partida de sus dos padres.

Siento como si no estuvieran muertos, como si siguieran aquí. Todo ha sido tan rápido que no lo asimilo y el día que me caiga no tenga que pedir ayuda o algo porque... no, no, no... trato de que Dios y la vida me fortalezcan".