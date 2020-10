Ella es Ximena Díaz, la última esposa de 'El Potrillo' y mamá de sus hijos menores

View this post on Instagram

@valefernandezzz @fernandezem u2764ufe0fu2764ufe0f Hola Amores! ud83cudf1fSomos AHORAud83cudf1f Busquen algo que los Motive, ( ademas de agradecer la Vida ud83dude4fud83cudffcud83cudf1f) que les alegre los diu0301as, que los llene de AMOR y ENERGIu0301A para pasar cualquier prueba y seguir adelante con MAu0301S ganas. No le den mente a las quejas, dirijan esa Energiu0301a a Pensamientos Positivos y eso es lo que van a atraer. ud83dudc9c Para mi, la Motivaciou0301n son Mis hijos y Mis Suenu0303os ud83eudd0d A Uds, que los Motiva? Sus padres, su familia, sus amigos, su trabajo, su mascota, su paiu0301s, sus metas, sus suenu0303os, un viaje, un mejor trabajo, su pareja, una ilusiou0301n... ud83dudcab Ve por ello, con Amor y Disciplina u2728 SI PODEMOS ud83cudf1f Arcau0301ngel Jofiel: Lunes ud83dudc9b Creatividad, Sabiduru00eda, AMOR PROPIO; reconoce tu Valor y Celebra tus cualidadesud83dudc9e Vamos eu0301sta Semana con toda! ud83dudc9c