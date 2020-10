Furiosa, exactriz de Televisa estalla en 'VLA' y confirma si su novio es un mantenido

Ciudad de México.- La aclamada actriz y modelo, Aleida Núñez, por fin rompió el silencio y habló su más reciente escándalo luego de que la revista TVNotas revelara que mantiene a su novio Nicolás Ontano.

A través de una entrevista exclusiva con el programa Venga la Alegría, la guapa exintegrante de Televisa negó tajantemente las declaraciones anónimas que difundió este portal de espectáculos.

Fui atacada por esta revista, son declaraciones obviamente falsas, no tienen fundamentos y me dejan obviamente como una valor que no tiene principios, valor, como si no tuviera seguridad para que alguna persona me quiera sin ningún tipo de interés", relató en la videollamada.