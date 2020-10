Galán de Televisa habla de la posible depresión de su amiga Azela Robinson

Ciudad de México.- El suicidio es y ha sido uno de los temas más delicados que se han tenido que afrontar, después del lamentable muerte del artista, Xavier Ortiz, muchos han vuelto a hablar sobre esto y como prevenirlo.

Sin embargo, la actriz, Azela Robinson encendió las alertas de muchos, pues en una publicación de redes sociales expresó sus condolencias por el exGaribaldi, además destacó que ella ha considerado quitarse la vida.

En su reciente entrevista con De Primera Mano, Alberto Estrella, famoso actor de telenovelas y amigo cercano a Azela, contó que no ha tenido oportunidad de hablar con la artista sobre el tema.

Creo que esa es una situación muy compleja, la cuestión del suicidio, digo también es distinto, yo no podría, no me atrevería a dar un consejo a una persona en una situación así".