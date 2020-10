Golpe a 'VLA': Tras dejar 'Enamorándonos', polémico integrante se une al elenco de 'Hoy'

View this post on Instagram

Hoy nos acompau00f1u00f3 @brandondco con una #RutinaTu00e1bataIntensa u00a1Trabajaru00e1s todo el cuerpo y te pondru00e1s en forma! Recuerda que puedes enviarnos los videos de tus pequeu00f1@s haciendo la #RutinaDeHoy y nuestro coach podru00e1 ir a tu casa a entrenar con ustedes ud83eudd17