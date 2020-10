Laura Núñez, exasistente de José José relata cómo el cantante conoció a Sara Salazar

Ciudad de México.- Laura Núñez, quien fue asistente de José José por más de 18 años, mediante una entrevista para el programa Ventaneando, relató cómo 'El Príncipe de la canción' conoció a Sara Salazar.

En su mensaje, Núñez asegura que el señor Vicedo fue el vínculo para que el 'Príncipe de la canción' conociera a su tercera esposa,

El señor Vicedo fue el vínculo por el que José José conoció a su tercera esposa, eso no me tocó a mi me tocó la señora ya instalada siendo la esposa", dijo.