¡OV7 de fiesta! Así celebra Erika Zaba otro mes de matrimonio con Francisco Oliveros

Hoy festejo 3 au00f1os 3 meses de casada y aprovecharu00e9 cada pretexto para agradecer lo que tengo en mi vida . Gracias porque a tu lado he sido la mejor versiu00f3n de mi . Gracias por hacerme sentir segura entre tus brazos siempre . Te amo u2764ufe0f