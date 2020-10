¿Regresa a TV Azteca? Exintegrante de 'Exatlón' revelaría que vuelve como refuerzo

Ciudad de México.- Doris Del Moral Rosique, recientemente ha despertado la sospecha de que podría integrarse nuevamente a Exatlón como un refuerzo al compartir en su cuenta de Instagram una foto en la que presume que fans la piden para que regrese al reality de TV Azteca.

Doris fue una de las participantes del equipo azul, 'Contendientes' o hoy conocido como 'Héroes', en la primer temporada junto a Macky González, Nano y Ernesto Cázares, de la cual resultaron campeones Ernesto y la capitana de las Cobras.

Cabe mencionar que la atleta no mencionó para que equipo la están solicitando, pero dado su historial en el famoso reality deportivo, en caso que llegue a regresar a la competencia sería portando los colores del equipo de 'Héroes' el azul.

Sin embargo, esto no es nada seguro y podría no llegar a pasar pues Del Moral no ha confirmado como tal una aparición al famoso programa.

Fuente: Instagram @dorisdelmoralrosique