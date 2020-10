¿Se va contra TV Azteca? Laura Bozzo le niega entrevista a importante medio de comunicación

Ciudad de México.- La famosa conductora de televisión, Laura Bozzo, se encuentra actualmente en el ojo del huracán, pues recientemente compartió con los medios de comunicación, que estaría por el contrademandar a quienes la acusaron de difamación.

No obstante, la presentadora de Televisa ahora se negó a dar una entrevista a los reporteros, luego de renegar por la presencia de un importante medio de comunicación al que señaló de difamarla.

Lee también: Adiós a TV Azteca: Revelan el nombre del 'Titán' expulsado de 'Exatlón' por problemas con productor

Ante esto, Bozzo se justificó, al señalar que hay programas que la han tomado en su contra y que solo buscan hacerla ver como la mala, por lo que ella ha decidido no contestarle más a quienes no digan las cosas claras.

Te podría interesar: Adiós TV Azteca: Tres Titanes abandonan 'Exatlón' y exhiben al participante que sería expulsado

Soy una persona honesta, digo las cosas y si hay programas de televisión que se han ensañado conmigo y que me han hecho daño, yo no tengo porque darles una respuesta. Respeto siempre guarda respeto".

Entonces a mi a quien me difame, a quien me haga daño y se haga parte de una organización para dañarme, no le voy a dar entrevistas y ustedes me conocen, por yo jamás en toda mi vida, en mi carrera de 30 años, yo le he negado una entrevista a nadie", sentenció.