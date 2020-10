"Supérenlo es un put... show": Manelyk estalla al oír los chismes de ella en 'Acapulco Shore'

Ciudad de México.- Acapulco Shore, pasó a la historia de la televisión por ser uno de los más polémicos reality shows, pues en se vio casi de todos, romance, fiestas, amigos, enemistades, pleitos y demás.

Sin embargo, hace poco el programa de MTV llegó a su final con la conclusión de su séptima temporada, lo cual dejó a algunos fans con ganas de más sobre el mismo, es por eso que a raíz de esto se han generado toda clase de chismes y escándalos.

La mayoría de estos fueron sobre Manelyk González, quien en sus historias de Instagram estalló, luego de enterarse que le seguían inventando cosas, por lo que mejor decidió dejar las cosas en claro.

Lee también: Adiós TV Azteca: Tres Titanes abandonan 'Exatlón' y exhiben al participante que sería expulsado

Además, arremetió contra las paginas que siguen sacando este tipo de noticias, pues ella afirma que esto ya pasó y es mejor seguir adelante con otras cosas, pues a día de hoy sigue trabajando.

Podría interesarte: A su llegada a 'Exatlón', 'El Capi' Pérez exhibe humillación de 'William Valdés' a 'Héroes'

¡Ya wey ya pasó! Ya supérenlo, es un put… show, no me interesa estar en sus put… chismes, no me interesa que me suban en sus páginas, ni para bien, ni para mal, ni que hablen de mí, porque para eso trabajo, cosa que estoy haciendo ahorita", puntualizó Manelyk.