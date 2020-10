A sus 47 años, Galilea Montijo deleita pupilas al lucir vestido rojo en Televisa

Ciudad de México.- La mañana de este jueves, Galilea Montijo de 46 años consiguió deleitar pupilas entre la audiencia y demás usuarios de Internet pues decidió presumir lo irresistible que se veía con un coqueto vestido rojo.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la muy guapa conductora de Hoy compartió su fotografía del día, la cual capturó desde su lugar favorito de Televisa, logrando así enamorar a propios y extraños.

En la publicación no agregó descripción alguna, pero 'Gali' se mostró de lo más sensacional aún cuando no le dio la cara a la cámara, logrando que sus seguidores y demás internautas no dejen de mostrarse completamente enamorados.

A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo) on Oct 1, 2020 at 11:04am PDT

Fuente: Instagram @galileamontijo